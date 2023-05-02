Истомина-Попова Клавдия Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Истомина-Попова
- Имя
- Клавдия
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 15 август 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 115
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3886. ИСТОМИНА-ПОПОВА КЛАВДИЯ ИВАНОВНА, 17 л., Уфимск. к., Бронск. в., д. Покровки. Главсуд Башкирск. АССР. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 2 г. П. В. З. С. 15/ѴІІІ—24.
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