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Зайцев Михаил Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зайцев
Имя
Михаил
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
03 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 91
Источник
Скан
Оригинальная запись
46817. ЗАЙЦЕВЪ, МИХАИЛЪ СЕМЕНОВЪ. Каз. пос. и ст. Карагайской, Верхнеуральск. у., 31 г.; — Верхнеуральск. У. С., 169 и 2 п. 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 3 Февр. 905.

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