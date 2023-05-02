Пчелинцев Сергей Лукьянович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пчелинцев
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Лукьянович
- Дата исполнения приговора
- 28 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 182
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18484. ПЧЕЛИНЦЕВ, СЕРГЕЙ ЛУКЬЯНОВИЧ, 35 л. Гр. Тамбовск. у., Б.-Двойневск. в., с. Красногорядской Криуши; — Н. С. 2 р. Тамбовск. у. Варка самог., лиш. св. 10 л., с конф. имущ. Исп. 28 июня 920.
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