Шустров Петр Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шустров
- Имя
- Петр
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 370
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12287. ШУСТРОВ, ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ, 35 л. Гр. Холмск. у., Ниговск. в., д. Костяшино; — Н. С. по особо-важн. дел. Кража и винокур., лиш. св. 5 л. Исп. 8 окт. 920.
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