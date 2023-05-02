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Плешаков Василий Евстафьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Плешаков
Имя
Василий
Отчество
Евстафьевич
Дата исполнения приговора
02 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 279
Источник
Скан
Оригинальная запись
10301. Плешаков Василий Евстафьевич, 21 г., Рубцовск. окр., Покровск. р., с. Моралихи. Сибирск. Крайсуд. Ст. 167, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 2 мар. 926.

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