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Бакир-Оглы Шюкюр

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бакир-Оглы
Имя
Шюкюр
Дата исполнения приговора
31 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 24
Источник
Скан
Оригинальная запись
129792. бакиръ-оглы, шюкюръ. К. Геокчайск. у., с. Муртъ, 35 л.; — Бакин. О. С., 134, 135, 150 и 1 ч. 1465 У., тюр. 4 м. Исп. 31 Авг. 909.

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