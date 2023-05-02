Ивлиев Константин Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвлиев Константин Филиппович

Ивлиев Константин Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ивлиев
Имя
Константин
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
04 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 150
Источник
Скан
Оригинальная запись
5245. ИВЛИЕВ КОНСТАНТИН ФИЛИППОВИЧ, 41 г., г. Новочеркасска. В. Т. Кавказск. Краснознам. арм. при отд. кав. бриг. Ст. 109, лиш. св. 1½ г. Исп. 4 ноября 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.