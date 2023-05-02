Свириденкова Дарья Филиппова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Свириденкова
- Имя
- Дарья
- Отчество
- Филиппова
- Дата исполнения приговора
- 01 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 595
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16741. СВИРИДЕНКОВА, ДАРЬЯ ФИЛиппова (она же Афанасьева и Понасова). Лиш. ос. пр. изъ к. Чаусск. у. и в., д. Ключи, 32 л., рд. т. же у. и в., въ д. Каменкѣ; — Могилев. О. С., 2 и 4 п. 134, 135, 152 и 2 ч. 1655 У ., тюр. 2½ Г. Исп. 1 Нояб. 908. | 905 65515 1655 У. | 99 5821 169 М. | 902 93751 1655 У. | 98 41393 169 М. | 901 56092 169 М.
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