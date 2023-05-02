Филатов Василий Герасимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филатов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Герасимов
- Дата исполнения приговора
- 28 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 425
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140524. ФИЛАТОВЪ, ВАСИЛІЙ ГЕРАСИМОВЪ. К. Ставропольск. у., Никольск. в., д. Барской-Московки, 22 л.; — З. Н. 1 уч. Ставропольск. у. Самар. г., 169 М., тюр. 6 м. Исп. 28 Окт. 909.
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