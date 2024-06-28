Божев Петр Карпов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Божев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Карпов
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45327. БОЖЕВЪ, ПЕТРЪ КАРПОВЪ. К. Шацк. у., Сотницынск. в., с. Саблина, 36 л.; — Елатом. У. С., 4 п. 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 3 м. и 10 дн. Исп. 8 Іюня 905.
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