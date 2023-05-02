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Кузнецов Федор Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Федор
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
__ август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 209
Источник
Скан
Оригинальная запись
7374. КУЗНЕЦОВ ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 27 л., Воскресенск. у., Глуховск. в., д. Елкина. Н. С. Особ. се. Воскресенск. у. Ст. 180а, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. в августе 923.

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