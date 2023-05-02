Кузнецов Федор Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- __ август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 209
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7374. КУЗНЕЦОВ ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 27 л., Воскресенск. у., Глуховск. в., д. Елкина. Н. С. Особ. се. Воскресенск. у. Ст. 180а, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. в августе 923.
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