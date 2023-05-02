Ероцкий Александр Гостинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ероцкий
- Имя
- Александр
- Отчество
- Гостинов
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 88
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46716. ЕРОЦКІЙ, АЛЕКСАНДРЪ ГОСТИновъ. К. Иллукстск. у., в. и д. Скрудалина, 23 л.; — Двинск. Г. С. 3 уч., 7 п. 170 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 19 Мая 905.
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