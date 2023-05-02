Парфенова Любовь Прокофьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Парфенова
- Имя
- Любовь
- Отчество
- Прокофьевна
- Дата исполнения приговора
- 25 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 211
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7478, ПАРФЕНОВА ЛЮБОВЬ ПРОКОФЬЕВНА, 21 г, Суздальск. у., Городищенск. в, д. Даутрово. Н. С. Дежурн Камер г. Ив-Вознесенска. Ст. 140-а, лиш. св 4 г. Исп. 25 ИЮЛЯ 923.
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