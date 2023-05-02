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Трубицын Степан Борисов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трубицын
Имя
Степан
Отчество
Борисов
Дата исполнения приговора
27 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 411
Источник
Скан
Оригинальная запись
140166. ТРУБИЦЫНЪ, СТЕПАНЪ БОРИСОВЪ. К. Ливенск. у., Россошинск. в., д. Семенецкой, 32 л.; — Екатеринослав. О. С. 30 Сент. 909, 13 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 27 Окт. 909.

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