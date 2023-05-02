Дарчиянц Каспар Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дарчиянц
- Имя
- Каспар
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 79
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 102215. ДАРЧІЯНЦЪ, КАСПАРЪ СЕМЕновъ (онъ же Дарчіанцъ), 16 л. Мщ. г. Тифлиса, рд. въ г. Пятигорскѣ; — М. С. 3 уч. Пятигорск. окр., 13 Мая 911, 169 М., тюр. (особ. пои.) 2 м. Исп. 13 Іюня 911. | 910 33414 169 М. | 17 Дек. 909 г. Владикавказск. О. С., испр. пріютъ 1½ м.
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