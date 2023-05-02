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Гурко Алексей Адамович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гурко
Имя
Алексей
Отчество
Адамович
Дата исполнения приговора
27 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 103
Источник
Скан
Оригинальная запись
3593. ГУРКО АЛЕКСЕЙ АДАМОВИЧ, Слуцк. у., Поцейковск. в., д. Леоновичи. В. Т. Пограничн. част. Западн. фр. Ст. ст. 98 ч 1, 205в, лиш. св. 3 г. 4 м. и пор пр. 3 г. Исп. 27 ноября 923.

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