Недомерков Виктор Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Недомерков
- Имя
- Виктор
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 29 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 153
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17498. НЕДОМЕРКОВ, ВИКТОР ПАВЛОВИЧ, 19 л. Гр. Дмитровск. у., Подчерковск. в., д. Митькина; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Петровск. отд. г. Москвы. Мошеннич., лиш. св. 1 г. Исп. 29 июля 920.
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