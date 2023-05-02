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Журихин Александр Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Журихин
Имя
Александр
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
20 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 135
Источник
Скан
Оригинальная запись
4720. ЖУРИХИН АЛЕКСАНДР МАКСИМОВИЧ, 38 л., Воронежск. у., Хреново-Выселовск. в., с. Хренового. Воронежск. Губсуд. Ст. 114 ч. 2, лиш. св. 3 г. Исп. 20 июля 923.

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