Кравчик Иосиф Станиславов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кравчик
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Станиславов
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 180
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95371. КРАВЧИКЪ, ІОСИФЪ СТАНИСЛАвовъ, 32 л. К. Гроецк. у., гм. Конты, д. Мочидловъ; — Петроковск. О. С., 16 Марта 911, 152 и 1 ч. 1651 У., по сов. съ приг., напеч. въ 911 г. № 21804, арест. отд. 1 г. Исп. 16 Мая 911.
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