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Брынский Григорий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Брынский
Имя
Григорий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
13 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 33
Источник
Скан
Оригинальная запись
13527. БРЫНСКИЙ, ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 37 л. Гр. г. Москвы; — Н. С. Черкизовск. отд. Бауманск. р. г. Москвы. Кража, пр. р. 2 г. Исп. 13 сент. 920. | 915 95204 1 ч. 1655 У. | 903 30333 1642 У. | 913 164653 169 М. | 902 26934 169 М. | 910 129906 169 М. | 901 26144 169 М.

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