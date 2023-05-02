Брынский Григорий Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Брынский
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 13 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 33
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13527. БРЫНСКИЙ, ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 37 л. Гр. г. Москвы; — Н. С. Черкизовск. отд. Бауманск. р. г. Москвы. Кража, пр. р. 2 г. Исп. 13 сент. 920. | 915 95204 1 ч. 1655 У. | 903 30333 1642 У. | 913 164653 169 М. | 902 26934 169 М. | 910 129906 169 М. | 901 26144 169 М.
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