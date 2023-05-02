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Колобухов Владимир Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Колобухов
Имя
Владимир
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
28 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 179
Источник
Скан
Оригинальная запись
6261. КОЛОБУХОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 л., Жиздринск. у., Милеевск. в., д. Хвостовичи, В. Т. пограничн. част. Западн. фр., Ст. 81д, лиш. св. 1 г., Исп. 28 дек. 923.

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