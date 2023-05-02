Колобухов Владимир Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колобухов
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 28 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 179
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6261. КОЛОБУХОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 л., Жиздринск. у., Милеевск. в., д. Хвостовичи, В. Т. пограничн. част. Западн. фр., Ст. 81д, лиш. св. 1 г., Исп. 28 дек. 923.
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