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Сидорова Татьяна Даниловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сидорова
Имя
Татьяна
Отчество
Даниловна
Дата исполнения приговора
05 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 311
Источник
Скан
Оригинальная запись
10664. СИДОРОВА ТАТЬЯНА ДАНИЛОВНА, 33 л., Тульск. г., б. Одоевск. у., д. Апочно. Н. С. Деж. Кам. г. Тулы. Ст. 14Оа, лиш. св. 4 г. и пор. пр 3 г. П. в. з. с. 5/ІХ—24.

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