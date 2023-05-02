Сидорова Татьяна Даниловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сидорова
- Имя
- Татьяна
- Отчество
- Даниловна
- Дата исполнения приговора
- 05 сентябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 311
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10664. СИДОРОВА ТАТЬЯНА ДАНИЛОВНА, 33 л., Тульск. г., б. Одоевск. у., д. Апочно. Н. С. Деж. Кам. г. Тулы. Ст. 14Оа, лиш. св. 4 г. и пор. пр 3 г. П. в. з. с. 5/ІХ—24.
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