Овчинников Федор Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Овчинников
- Имя
- Федор
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 28 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 161
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17766. ОВЧИННИКОВ, ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ, 18 л. Гр. Зарайск. у., Илышинск. в., с. Жилкинцы; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Ямск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 28 июля 920.
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