Брюнченков Николай Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Брюнченков
- Имя
- Николай
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 03 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 46
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36099. БРЮНЧЕНКОВЪ, НИКОЛАЙ ПАВловъ (оиъ же Брунченковъ). Мщ. г. Москвы, 22 л.; — Владимір. О. С., 114, 134, 135, 150, 1641, 9 и 1654 У., арест. отд. 3 г. Исп. 3 Дек. 908. | 905 79438 169 М. | 904 95288 169 М.
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