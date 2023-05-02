Карасева Пелагея Александрова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Карасева
- Имя
- Пелагея
- Отчество
- Александрова
- Дата исполнения приговора
- 15 ноябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 151
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34329. КАРАСЕВА, ПЕЛАГЕЯ АЛЕКСАНДРОВА (она же Полькошивка). К. Рязанск. у., в. и с. Кузьминскаго, 26 л.; — Тверск. О. С. (во 2 р.), 169 и 2 п. 170 М. и 152 У., по сов. съ приг. Г. С. 2 уч. г. Твери, отъ 12 Марта 907 г., тюр. 6 м. Исп. 15 Нояб. 907. | 905 г. М. С. Рогожск. уч. г. Москвы, тюр. 4 м.
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