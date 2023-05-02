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Арсеньева Наталья Арсеньевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Арсеньева
Имя
Наталья
Отчество
Арсеньевна
Дата исполнения приговора
21 декабрь 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
319. АРСЕНЬЕВА, НАТАЛЬЯ АРСЕНЬЕВНА, 30 л. Гр. г. Орла; — Н. С. 17 уч. Орловск. окр. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 21 дек. 918.

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