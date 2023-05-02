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Болдырев Федот Тихонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Болдырев
Имя
Федот
Отчество
Тихонов
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 39
Источник
Скан
Оригинальная запись
130182. БОЛДЫРЕВЪ, ФЕДОТЪ ТИХОНОВЪ. К. Козлов. у., в. и с. Хмѣлевого, 30 л.; — З. Н. 1 уч. Астрахан. у. 3 Окт. 909, 177 М., тюр. 3 м. Исп. 19 Окт. 909.

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