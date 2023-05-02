Болдырев Федот Тихонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Болдырев
- Имя
- Федот
- Отчество
- Тихонов
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130182. БОЛДЫРЕВЪ, ФЕДОТЪ ТИХОНОВЪ. К. Козлов. у., в. и с. Хмѣлевого, 30 л.; — З. Н. 1 уч. Астрахан. у. 3 Окт. 909, 177 М., тюр. 3 м. Исп. 19 Окт. 909.
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