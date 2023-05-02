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Брылев Панфил Созонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Брылев
Имя
Панфил
Отчество
Созонов
Дата исполнения приговора
11 май 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 45
Источник
Скан
Оригинальная запись
130345. БРЫЛЕВЪ, ПАНФИЛЪ СОЗОновъ. К. Верхнеудин. у., Никольск. в. и с., 51 г.; — Иркутск. С. П., 149 и 1464 У., тюр. 6 м. Исп. 11 Мая 909.

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