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Киров Виктор Епифанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Киров
Имя
Виктор
Отчество
Епифанович
Дата исполнения приговора
22 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 169
Источник
Скан
Оригинальная запись
5909. КИРОВ ВИКТОР ЕПИФАНОВИЧ, б. г. Петрограда. б. Петроградск. губсуд, Ст. 114а, лиш. св. 1 г., Исп. 22 дек. 923.

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