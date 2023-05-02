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Лимонова Синклитикия Осиповна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лимонова
Имя
Синклитикия
Отчество
Осиповна
Дата исполнения приговора
16 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 230
Источник
Скан
Оригинальная запись
8092. ЛИМОНОВА СИНКЛИТИКИЯ ОСИПОВНА, 38 л., Вятск. у., Сулаевск. в., д. Катыпи. Вятск. Губсуд. Ст. 114а ч. 1, пор. пр. 3 г. Исп. 16 дек. 923.

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