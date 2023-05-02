Вишневский Иван Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вишневский
- Имя
- Иван
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 22 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 82
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21483. ВИШНЕВСКІЙ, ИВАНЪ НИКОЛАЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Кронштадта, 46 л.;—СПБ. О. С., 152, 2 ч. 1655 и 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 22 Дек. 908. 904 65203 1655 У. | 99 25717 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 99 г. № 17243. 903 38740 1655 У. | 92 20905 169 М. | 901 18261 169 М. | 87 1783 177 М.
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