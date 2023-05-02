Широбоков Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиробоков Петр Васильевич

Широбоков Петр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Широбоков
Имя
Петр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
30 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 286
Источник
Скан
Оригинальная запись
30510. ШИРОБОКОВ, ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ, 59 л. Гр. Сарапульск. у., Воткинск. в., д. Силодзила; — Н. С. 14 уч. Сарапульск. у. Хран. самог., лиш. св. 3 г., по амн. нак. сокр. до 6 м., с лиш. пр. 6 м. и конф. ч. имущ. Исп. 30 июня 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.