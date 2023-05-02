Широбоков Петр Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Широбоков
- Имя
- Петр
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 30 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 286
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30510. ШИРОБОКОВ, ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ, 59 л. Гр. Сарапульск. у., Воткинск. в., д. Силодзила; — Н. С. 14 уч. Сарапульск. у. Хран. самог., лиш. св. 3 г., по амн. нак. сокр. до 6 м., с лиш. пр. 6 м. и конф. ч. имущ. Исп. 30 июня 920.
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