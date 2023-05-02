Парфенов Афанасий Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Парфенов
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 194
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27493. ПАРФЕНОВ, АФАНАСИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 21 г. Гр. Тюменск. у., Городокск. в.; — П. С. при Ново-Николаевск. военкомате. Должн. прест., лиш. св. 2 г. условно.
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