Коноплев Константин Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоноплев Константин Павлович

Коноплев Константин Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коноплев
Имя
Константин
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
21 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 183
Источник
Скан
Оригинальная запись
6421. КОНОПЛЕВ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ, 22 л., Ярославск. у., Боровск. в., д. Моксево, В. Т. при 48 стр. див. Московск. окр., Ст. 205 п. б», лиш. св. 1 г., Исп. 21 мая 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.