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Соловьев Сергей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Соловьев
Имя
Сергей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
30 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 329
Источник
Скан
Оригинальная запись
12153. Соловьев Сергей Иванович, 23 л., Ульяновск. г., Ардатовск. у., Апраксинск. в., с. Собакова. Мурманск. Губсуд. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 30 июля 926.

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