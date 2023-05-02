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Емельянов Владимир Евстафьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Емельянов
Имя
Владимир
Отчество
Евстафьевич
Дата исполнения приговора
__ январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 86
Источник
Скан
Оригинальная запись
2955. ЕМЕЛЬЯНОВ ВЛАДИМИР ЕВСТАФЬЕВИЧ, 21 г., Себежск. у., Нищанск. в., д. Березовки. В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. І—23. 

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