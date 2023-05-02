Павлова Дарья Павловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Павлова
- Имя
- Дарья
- Отчество
- Павловна
- Дата исполнения приговора
- 28 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 165
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17924. ПАВЛОВА, ДАРЬЯ ПАВЛОВНА, 31 г. Гр. Валдайск. у., Дворецк. в., д. Поддубья; — Н. С. 3 р. г. Вышнего-Волочка. Кража, лиш. св. 3 г., по амн. нак. сокр. на полов. Исп. 28 июня 920.
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