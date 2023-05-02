Акташев Ахметзян
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Акташев
- Имя
- Ахметзян
- Дата исполнения приговора
- 28 июль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 10
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 279. Акташев Ахметзян, 40 л., Стерлитамакск. к., Миркутлинск. в., д. Н.-Абзитаровой. Главсуд Башкирск. АССР. Ст. ст. 76, 142, 149, 169, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 28 июля 926.
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