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Горбунов Мартиниан Макарович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горбунов
Имя
Мартиниан
Отчество
Макарович
Дата исполнения приговора
24 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 45
Источник
Скан
Оригинальная запись
1682. Горбунов Мартиниан Макарович, 22 л., Сарапульск. окр., Фокинск. р., д. Злыдарь. Н. С. 13 уч. Сарапульск. окр. Ст. 143, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 24/ѴІ—26.

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