Волков Василий Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 24 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 48
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101450. ВОЛКОВЪ, ВАСИЛІЙ НИКИтинъ, 35 л. К. Калуж. у., Тихоновск. в., д. Намельчина, рд. Медын. у., Матовск. в., въ д. Ярлыковѣ; — Калуж. О. С., 11 Мая 911, 152 и 931¹ У., по сов. съ 2-мя приг. сего С. отъ 16 Февр. 911 г. (169 и 170 М. и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 2½ г.) и отъ 15 Сент. 910 г. (169 и 4 п. 170 М., тюр. 10 м.), арест. отд. 3 г. Исп. 24 Іюня 911.
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