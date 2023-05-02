Кошурникова Мария Михайловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кошурникова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Михайловна
- Дата исполнения приговора
- 06 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 130
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25366. КОШУРНИКОВА, МАРИЯ МИХАЙЛОВНА, 23 л. Гр. Нолинск. у., Талоключинск. в., д. Ошланки; — Н. С. 3 уч. Нолинск. у. Ранение, лиш. св. 6 л., по амн. нак. зам. пр. р. 6 я. Исп. 6 мая 920.
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