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Кошурникова Мария Михайловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кошурникова
Имя
Мария
Отчество
Михайловна
Дата исполнения приговора
06 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 130
Источник
Скан
Оригинальная запись
25366. КОШУРНИКОВА, МАРИЯ МИХАЙЛОВНА, 23 л. Гр. Нолинск. у., Талоключинск. в., д. Ошланки; — Н. С. 3 уч. Нолинск. у. Ранение, лиш. св. 6 л., по амн. нак. зам. пр. р. 6 я. Исп. 6 мая 920.

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