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Лавров Алексей Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лавров
Имя
Алексей
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
15 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 178
Источник
Скан
Оригинальная запись
6089. ЛАВРОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 л., Тверск. г, Брянцевск. в., д. Пукино. В. Т. Сибирск. окр. Ст. 180 п. «Ж», лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 15/І—24.

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