Титова Варвара Федорова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Титова
- Имя
- Варвара
- Отчество
- Федорова
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 403
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139946. ТИТОВА, ВАРВАРА ФЕДОРОВА. К. Петрозавод. у., Острѣгинск. в., д. Логинова, 28 л., рд. т. же у. и в., въ д. Муромской; — У. Чл. О. С. по Петрозавод. у. 17 Авг. 909, 1 п. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 15 Окт. 909.
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