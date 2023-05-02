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Титова Варвара Федорова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Титова
Имя
Варвара
Отчество
Федорова
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 403
Источник
Скан
Оригинальная запись
139946. ТИТОВА, ВАРВАРА ФЕДОРОВА. К. Петрозавод. у., Острѣгинск. в., д. Логинова, 28 л., рд. т. же у. и в., въ д. Муромской; — У. Чл. О. С. по Петрозавод. у. 17 Авг. 909, 1 п. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 15 Окт. 909.

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