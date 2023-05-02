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Ивашкин Григорий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ивашкин
Имя
Григорий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
19 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 150
Источник
Скан
Оригинальная запись
5235. ИВАШКИН ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 21 г., Барнаульск. у., Резришенск. в., с. Подстенского. Н. С. 12 уч. Акшинск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 6 м. Исп. 19 сентября 923.

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