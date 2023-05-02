Щербинин Петр Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щербинин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 25 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 291
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30675. ЩЕРБИНИН, ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ, 29 л. Гр. г. Воронежа; — Н. С. 2 р. 6 отд. г. Петрограда. Ограбление, лиш. св. 6 м. Исп. 25 февр. 920.
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