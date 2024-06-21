Фалеева Анастасия Федорова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фалеева
- Имя
- Анастасия
- Отчество
- Федорова
- Дата исполнения приговора
- 28 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 420
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140396. ФАЛѢЕВА, АНАСТАСІЯ ФЕДОРОВА. К. Нерехтск. у., Яковлевск. в., д. Ширяихи, 17 л.; — Г. С. 1 уч. г. Костромы 28 Окт. 909, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 3½ м. Исп. 28 Окт. 909. | 909 71912 169 М.
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