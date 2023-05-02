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Злобин Павел Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Злобин
Имя
Павел
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
25 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 95
Источник
Скан
Оригинальная запись
46912. ЗЛОБИНЪ, ПАВЕЛЪ АЛЕКСѢЕВЪ. Сс.-посел. Иркутск. у., Смоленск. в., с. Малоразводинскаго, 30 л., рд. Царицын. у., Ивановск. в., въ с. Мало-Ивановкѣ; — М. С. 3 уч. г. Иркутска, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 25 Апр. 905.

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