Иванов Дмитрий Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 98
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46985. ИВАНОВЪ, ДМИТРІЙ ФЕДОРОВЪ. К. Тамбов. у., Дмитріевщинск. в., с. Никольскаго, 21 г., рд. Кирсанов. у., въ в. и с. Никольскомъ; — Тамбов. О. С., 134, 135 и 1651 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 4 м. Исп. 16 Іюня 905.
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