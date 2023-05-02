Деречинский Иосель Хаимов-Давидов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Деречинский
- Имя
- Иосель
- Отчество
- Хаимов-Давидов
- Дата исполнения приговора
- 28 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 81
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 102271. ДЕРЕЧИНСКІЙ, ІОсЕЛЬ (ЯНпель) Хаимовъ-Давидовъ, 22 л. Ряд. изъ мщ. г. Слонима; — Гродненск. О. С., 3 Мая 911, 152 и 2 п. 1647 У. и Воин. У., по соз. съ приг., напеч. въ 911 г. № 62814, арест. отд. 2½ г. Исп. 28 Іюня 911. | 909 37831 1647 У.
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