Акулина Мария Александрова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Акулина
- Имя
- Мария
- Отчество
- Александрова
- Дата исполнения приговора
- 30 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 8
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129366. АКУЛИНА, МАРІЯ АЛЕксандрова. Мщ. г. Овидіополя, Одесск. у., 27 л.; — З. Н. 3 уч. Одесск. у., 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 30 Авг. 909.
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